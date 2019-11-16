Son Dakika Haberleri: Adana'da 859 kaçak tüp ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 859 kaçak tüp ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 859 kaçak tüp ele geçirildi

6 saat önce

Adana'da 859 kaçak tüp ele geçirildi Zanlıların ünlü gaz markalarının boş tüplerini kullandıkları belirlendi Ele geçirilen kaçak tüplerin piyasa değerinin 78 bin 651 lira olduğu bildirildiADANA - Adana'da piyasa değeri 78 bin 651 lira olan 859 kaçak mutfak ve piknik tüpü ele geçirildi.

Adana'da 859 kaçak tüp ele geçirildi

Zanlıların ünlü gaz markalarının boş tüplerini kullandıkları belirlendi

Ele geçirilen kaçak tüplerin piyasa değerinin 78 bin 651 lira olduğu bildirildi

ADANA - Adana'da piyasa değeri 78 bin 651 lira olan 859 kaçak mutfak ve piknik tüpü ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesi Yeşiloba ve Sarıçam ilçesi Beyceli Mahallelerinde kaçak tüp dolumu yapıldığı ihbarını aldı. Polis, ihbar üzerine iki adrese eş zamanlı yaptığı baskında akaryakıt istasyonlarından alınan gazları burada mutfak ve piknik tüplere dolum yaparak mutfak tüpünü tanesini 45 liradan sattıklarını belirledi. İki adreste toplam 859 mutfak ve piknik tüpü ele geçirildi. Polis, tüplerin piyasa değerinin 78 bin 651 lira olduğunu belirledi. Ayrıca zanlıların ünlü gaz markalarının boş tüplerini kullandıkları belirlendi. Polisin adreslerde yaptığı aramada sanayi tüpleri, hassas terazi, kompresör, hava makinesi ve basınç ölçüm aparatları ele geçirildi.

Olayla ilgili iki şahıs gözaltına alındı.

Adana'da 859 kaçak tüp ele geçirildi

Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Belediye hoparlöründen öldüğü ilanını duyan esnaf hayatının şokunu yaşadı
Nazilli'de eğlence merkezinde çalışan yabancı uyruklu 8 kadın hasta çıktı Ölen yavrusunun başında ağlayan köpek, görenleri duygulandırdı Direksiyon başında kalp krizi geçirdi! Olay anı güvenlik kamerasında

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 17:59:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da 859 kaçak tüp ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]