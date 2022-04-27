Adana'da 86 bronz sikke ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 86 bronz sikke ele geçirildi

27.04.2022 10:49
Adana'da 86 bronz sikke ele geçirildi

Adana'da jandarma ekipleri Roma, Bizans ve Ortaçağ dönemlerine ait 86 bronz sikke ele geçirdi.

Adana'da jandarma ekipleri Roma, Bizans ve Ortaçağ dönemlerine ait 86 bronz sikke ele geçirdi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi Kılıçlı Mahallesi'nde durdurdukları bir araçta arama yaptı. Aramada Roma dönemine ait 40 adet, Bizans dönemine ait 30 adet ve Ortaçağ dönemine ait 16 adet olmak üzere toplam 86 adet bronz sikke ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

(İHA)Adana'da 86 bronz sikke ele geçirildi

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Adana, Roma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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