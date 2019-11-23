Son Dakika Haberleri: Adana'da 865 litre sahte rakı ele geçirildi
Son Dakika Güncel Adana'da 865 litre sahte rakı ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 865 litre sahte rakı ele geçirildi

6 saat önce

ADANA'da polis, bir eve düzenlediği baskında, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 865 litre sahte rakı ele geçirdi.

Adana'da 865 litre sahte rakı ele geçirildi, System.String[]

ADANA'da polis, bir eve düzenlediği baskında, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 865 litre sahte rakı ele geçirdi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki imalatı yapıldığı ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polis, satışa hazır 865 litre sahte rakı ele geçirdi. Evde bulunan C.K. gözaltına alındı. Sahte rakılar imha edilirken, soruşturma sürüyor.


Emniyet Müdürlüğü, Polis, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:47 Kaynak: DHA
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