Adana'da 897 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 897 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki bulunduğunu belirlediği kent merkezindeki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde 897 litre sahte ve 79 şişe kaçak içki ile 24 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlı, sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 09:57 - Kaynak: AA
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