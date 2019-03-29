Adana'da 9 Ambulans Daha Hizmete Alındı
1 saat önce
Sağlık Bakanlığınca Adana'ya tahsis edilen 9 ambulans hizmete alındı.
Sağlık Bakanlığınca Adana
'ya tahsis edilen 9 ambulans hizmete alındı. İl Sağlık Müdürlüğü
112 Komuta Merkezi'ndeki teslim töreninde konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş
, vatandaşların daha kaliteli sağlık hizmetlerine kavuşturulması için çalışmaların hassasiyetle sürdürüldüğünü söyledi.
Demirtaş, isabetli sağlık politikaları sayesinde ülkenin sağlık sektöründe önemli mesafeler kat ettiğini kaydetti.
Daha sonra İl Sağlık Müdürü Ahmet Özer
'den ambulanslar hakkında bilgi alan Demirtaş, personelle araçların önünde fotoğraf çektirdi.
Ambulansların tıbbi donanım yönünden uluslararası standartların üstünde olduğu belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:07 Kaynak: AA
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