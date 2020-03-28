Adana'da 9 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

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Adana'da 9 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
14 dakika önce
Adana'da 9 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.
Adana'da 9 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yaptı. Ekipler, yolda durdurdukları tır, park halindeki kamyon ve bir depoda 9 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Şüpheliler N.İ, A.B, T.K, H.K. ve G.Ö. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 10:06 Kaynak: AA
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