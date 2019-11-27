Son Dakika Haberleri: Adana'da 9 eski komiser yardımcısının FETÖ'den yargılanmasına devam edildi
Son Dakika Güncel Adana'da 9 eski komiser yardımcısının FETÖ'den yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Adana'da 9 eski komiser yardımcısının FETÖ'den yargılanmasına devam edildi

6 saat önce

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 2010 yılında yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını, örgütün mahrem imamlarından aldığı iddia edilen eski komiser yardımcısı tutuksuz 9 sanık hakkında açılan davanın duruşması görüldü.

Adana'da 9 eski komiser yardımcısının FETÖ'den yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 2010 yılında yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını, örgütün mahrem imamlarından aldığı iddia edilen eski komiser yardımcısı tutuksuz 9 sanık hakkında açılan davanın duruşması görüldü.

13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Tanık olarak dinlenen C.A, sanık E.A'yı tanıdığını belirterek, "Sohbet toplantılarını H.K. isimli mahrem imam organize ediyordu. Her gruba yönelik ayrı toplantı yapılıyordu. Bu sohbetlerde örgüt elebaşına ait kitaplar okunuyor ve kasetler izleniyordu. H.K. isimli mahrem imamın evindeki sohbet toplantısına sanık E.A'da gelmişti. " ifadesini kullandı.

Sanık E.A. ise FETÖ/PDY üyesi olmadığını ve tanık beyanlarını kabul etmediğini öne sürdü.

FETÖ'nün mahrem emniyet yapılanmasında yer almadığını savunan sanık E.A, "Komiser yardımcılığı sınav sorularını kimseden almadım. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını ileri sürerek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:32 Kaynak: AA
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