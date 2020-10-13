Adana'da 9 eski polisin FETÖ'den yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Mahkeme heyeti de sanıkların mevcut hallerinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını ileri sürerek beraatlerini istedi.

FETÖ/PDY'nin mahrem emniyet yapılanmasında yer almadığını savunan sanık V.T, "ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklardan M.Ç, V.T, T.O. ve S.K. ile avukatları katıldı.

Güreşçi genç, sosyal medyadan veda yazısı paylaşıp kendini vurdu: Düşenin dostu olmaz

Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı