Son Dakika Haberleri: Adana'da 9 kişi kayalıklarda mahsur kaldı
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Adana'da 9 kişi kayalıklarda mahsur kaldı

1 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 9 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Adana'da 9 kişi kayalıklarda mahsur kaldı, System.String[]
Adana'nın Kozan ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 9 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçedeki Keşiş Mağarası'nın olduğu bölgeye giden 3'ü kadın 9 kişi çıktıkları kayalıklarda mahsur kaldı.
Mahsur kalanlar, telefonla durumu polise bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kayalıklarda mahsur kalanları kurtarmak için çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:37 Kaynak: AA
Kozan, Adana, Güncel
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