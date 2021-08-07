Adana'da 9 kişinin bıçaklı ve sopalı kavgası kameralara yansıdı - Son Dakika

Adana'da 9 kişinin karıştığı bıçaklı ve sopalı kavga vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz öğrenilemeyen bir sebeple 9 kişi sopalı ve bıçaklı kavgaya tutuştu.

Kavganın büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kavgayı ayırıp şahısları gözaltına alırken kavga da vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi. - ADANA