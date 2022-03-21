ADANA'DA 9 MİLYON 430 BİN KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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ADANA'DA 9 MİLYON 430 BİN KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

21.03.2022 09:44

ADANA'da, polisin kaçakçılık suçlarına yönelik operasyonlarında, gümrük kaçağı 9 milyon 430 bin makaron, 610 kilo tütün ve 4 bin 10 paket sigara ele geçirildi.

ADANA'da, polisin kaçakçılık suçlarına yönelik operasyonlarında, gümrük kaçağı 9 milyon 430 bin makaron, 610 kilo tütün ve 4 bin 10 paket sigara ele geçirildi.

Kentte Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'kaçakçılık' suçunun önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekiplerin baskın yaptığı farklı adresler ve şüphe üzerine durduğu kamyonda yaptıkları aramalarda; gümrük kaçağı olan 9 milyon 430 bin makaron, 22 bin doldurulmuş sigara, 610 kilo tütün, 3 sigara dolum makinesi, 3 kompresör ve 4 bin 10 paket sigara ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADANA'DA 9 MİLYON 430 BİN KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
ADANA'DA 9 MİLYON 430 BİN KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
ADANA'DA 9 MİLYON 430 BİN KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
ADANA'DA 9 MİLYON 430 BİN KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
ADANA'DA 9 MİLYON 430 BİN KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
ADANA'DA 9 MİLYON 430 BİN KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
ADANA'DA 9 MİLYON 430 BİN KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
ADANA'DA 9 MİLYON 430 BİN KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA'DA 9 MİLYON 430 BİN KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ADANA'DA 9 MİLYON 430 BİN KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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