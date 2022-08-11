Çocuklara organ bağışı için bisikletle 7 bin kilometrelik umut yolculuğu

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ADANA'da 9 yıl önce oğlu Utku'yu (6) beyin tümörü nedeniyle kaybettikten sonra hayatını hasta çocukların tedavisine adayan gazeteci Kemal Yücel, nakil bekleyen çocuklar için bisikleti ile 7 bin kilometrelik umut yolculuğuna çıktı.

Kentte gazetecilik yapan Kemal Yücel'in 2013 yılında gittikleri buz pateni pistinde düşen ve kontrol amaçlı götürüldüğü hastanede beyninde tümör olduğu saptanan oğlu Ali Utku, yapılan kritik ameliyatın ardından 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Beyin ölümü gerçekleşen çocuğun, bağışlanan organları nakil bekleyen 5 çocuğa hayat verdi. Oğlunun vefatından sonra Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği'ni kuran ve hayatını hasta çocukların tedavisine adayan Yücel, yaptığı kampanyalarla bugüne kadar 328 çocuğa uygun donör bulunmasını sağladı. Çocuklar için mücadelesini sürdüren Yücel, bisikletle umut yolculuğu başlattı.

KAMP YAPARAK 43 İLİ GEZECEKLösemi hastalarının tedavisi, kök hücre ve organ bağışına dikkat çekmek için bisikleti ile 4'ncü kez Türkiye turuna çıkan Kemal Yücel, Atatürk Parkı'nda açıklamalarda bulundu. Buradan başlayarak bisikletine yüklediği kamp malzemeleri ile 7 bin kilometrelik bir rotada 43 ili gezeceğini belirten Yücel, vatandaşları bilgilendirip sivil toplum kuruluşları ile görüşmeler yapacağını kaydetti. Kök hücre ve kan bağışı için bulduğu donörleri Türk Kızılay 'ına yönlendirecek olan Yücel, onkoloji hastanelerinde tedavi gören çocukları da ziyaret ederek onlara oyuncak dağıtacağını dile getirdi. BANKA KREDİSİYLE UMUT YOLCULUĞUYol rotası hakkında ilgili bilgi veren Kemal Yücel, " Güneydoğu Anadolu Bölgesi 'nden başlayarak, Doğu Anadolu Bölgesi Karadeniz hattından ülkenin en uç noktasındaki Çanakkale 'ye ve oradan dönerek Adana 'da turu bitirdiğimde bisikletle Türkiye haritası çizmiş olacağım. Yanımda çadırım ve kamp ocağım var. Yüreğir Belediyesi ve Adana Barosu'ndan oyuncak desteği aldım. Onun haricinde barınma ve beslenme ihtiyaçları için banka kredisi başvurusu yaptım" dedi.'ÇARESİZ BEKLEYEN ÇOCUKLAR İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİM'Hastanelerde çaresizce nakil bekleyen çocuklar için mücadele etmeye devam edeceğini vurgulayan Yücel, " 9 sene önce beynindeki tümör sebebiyle oğlumu kaybettim. Bağışladığımız organları 5 çocuğa hayat verdi. Oğlum 5 çocuğa hayat verdiyse, babasının da başka çocuklara hayat verebilmesi için mücadele etmesi gerektiğini düşündüm ve yollara düştüm" diye konuştu.AVUKATLARDAN DESTEKAdana Barosu'na kayıtlı avukatlar da Yücel'e destek vererek bisikletleri ile kentten uğurladı. Avukat Sevda Sevilmiş, "Farkındalık yaratan ve çok değerli bir kampanya yürüten Kemal Yücel'in bu yolda ayağına taş değmesin, tekeri eşitliğe ve dayanışmaya dönsün" dedi.

Bisikletine yüklediği kamp malzemeleri ve oyuncaklarla yola çıkan Yücel'in ilk durağı Osmaniye olacak.