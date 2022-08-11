Çocuklara organ bağışı için bisikletle 7 bin kilometrelik umut yolculuğu - Son Dakika
Üye Girişi

Çocuklara organ bağışı için bisikletle 7 bin kilometrelik umut yolculuğu

11.08.2022 09:55

ADANA'da 9 yıl önce oğlu Utku'yu (6) beyin tümörü nedeniyle kaybettikten sonra hayatını hasta çocukların tedavisine adayan gazeteci Kemal Yücel, nakil bekleyen çocuklar için bisikleti ile 7 bin kilometrelik umut yolculuğuna çıktı.

ADANA'da 9 yıl önce oğlu Utku'yu (6) beyin tümörü nedeniyle kaybettikten sonra hayatını hasta çocukların tedavisine adayan gazeteci Kemal Yücel, nakil bekleyen çocuklar için bisikleti ile 7 bin kilometrelik umut yolculuğuna çıktı.

Kentte gazetecilik yapan Kemal Yücel'in 2013 yılında gittikleri buz pateni pistinde düşen ve kontrol amaçlı götürüldüğü hastanede beyninde tümör olduğu saptanan oğlu Ali Utku, yapılan kritik ameliyatın ardından 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Beyin ölümü gerçekleşen çocuğun, bağışlanan organları nakil bekleyen 5 çocuğa hayat verdi. Oğlunun vefatından sonra Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği'ni kuran ve hayatını hasta çocukların tedavisine adayan Yücel, yaptığı kampanyalarla bugüne kadar 328 çocuğa uygun donör bulunmasını sağladı. Çocuklar için mücadelesini sürdüren Yücel, bisikletle umut yolculuğu başlattı.

KAMP YAPARAK 43 İLİ GEZECEKLösemi hastalarının tedavisi, kök hücre ve organ bağışına dikkat çekmek için bisikleti ile 4'ncü kez Türkiye turuna çıkan Kemal Yücel, Atatürk Parkı'nda açıklamalarda bulundu. Buradan başlayarak bisikletine yüklediği kamp malzemeleri ile 7 bin kilometrelik bir rotada 43 ili gezeceğini belirten Yücel, vatandaşları bilgilendirip sivil toplum kuruluşları ile görüşmeler yapacağını kaydetti. Kök hücre ve kan bağışı için bulduğu donörleri Türk Kızılay'ına yönlendirecek olan Yücel, onkoloji hastanelerinde tedavi gören çocukları da ziyaret ederek onlara oyuncak dağıtacağını dile getirdi. BANKA KREDİSİYLE UMUT YOLCULUĞUYol rotası hakkında ilgili bilgi veren Kemal Yücel, " Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden başlayarak, Doğu Anadolu Bölgesi, Karadeniz hattından ülkenin en uç noktasındaki Çanakkale'ye ve oradan dönerek Adana'da turu bitirdiğimde bisikletle Türkiye haritası çizmiş olacağım. Yanımda çadırım ve kamp ocağım var. Yüreğir Belediyesi ve Adana Barosu'ndan oyuncak desteği aldım. Onun haricinde barınma ve beslenme ihtiyaçları için banka kredisi başvurusu yaptım" dedi.'ÇARESİZ BEKLEYEN ÇOCUKLAR İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİM'Hastanelerde çaresizce nakil bekleyen çocuklar için mücadele etmeye devam edeceğini vurgulayan Yücel, " 9 sene önce beynindeki tümör sebebiyle oğlumu kaybettim. Bağışladığımız organları 5 çocuğa hayat verdi. Oğlum 5 çocuğa hayat verdiyse, babasının da başka çocuklara hayat verebilmesi için mücadele etmesi gerektiğini düşündüm ve yollara düştüm" diye konuştu.AVUKATLARDAN DESTEKAdana Barosu'na kayıtlı avukatlar da Yücel'e destek vererek bisikletleri ile kentten uğurladı. Avukat Sevda Sevilmiş, "Farkındalık yaratan ve çok değerli bir kampanya yürüten Kemal Yücel'in bu yolda ayağına taş değmesin, tekeri eşitliğe ve dayanışmaya dönsün" dedi.

Bisikletine yüklediği kamp malzemeleri ve oyuncaklarla yola çıkan Yücel'in ilk durağı Osmaniye olacak.


YORUMLAR
500
Her şey bir gülücük için Her şey bir gülücük için Adana'da kebapçıya bırakılan 3 çocuk devlet korumasına alındı Adana'da kebapçıya bırakılan 3 çocuk devlet korumasına alındı
Kaynak: DHA

Çocuk, Adana, Umut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuklara organ bağışı için bisikletle 7 bin kilometrelik umut yolculuğu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:15 Süper Lig'de 2'nci hafta! Müsabakaları yönetecek hakemlerin isimleri açıklandı
13:49 Kilosu en az 10 liradan satılıyordu! Tarlayı sel basınca 35 ton patates ziyan oldu
13:38 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan sitem: Bazı işgüzarlar çimentolu suları yağmur suyu kanallarına bırakıyor, evleri, işyerlerini su basıyor
13:37 PKK'lı teröristbaşı Karayılan'ın talimatıyla İstanbul'u kana bulamak için gelen PKK'lı terörist yakalandı
13:30 Ünlü tenisçi Federer, yıllar önce verdiği sözü tutarak 11 yaşındaki hayranıyla maça çıktı
13:18 İptal edilen KPSS'de soruların basıldığı matbaa inceleniyor, şüpheli yayınevi sayısı artıyor! Soru havuzu tamamen silinecek
13:18 MasterChef'te meditasyon yapan Mehmet Yalçınkaya, izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşattı
13:02 Bakan Soylu duyurdu: PKK'lı terörist, 2 kiloya yakın C-4 patlayıcı ve çok sayıda mühimmatla yakalandı
12:48 Kanarya, Çekya'da tur peşinde! İşte Slovacko-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
12:25 Tac Mahal Ödül Töreni'nde 'En iyi haber sitesi' ödülü Haberler.com'un oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 14:29:10. #1.13#
SON DAKİKA: Çocuklara organ bağışı için bisikletle 7 bin kilometrelik umut yolculuğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement