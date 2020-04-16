Adana'da 900 bin liralık etil alkol geçirildi - Son Dakika

ADANA'da polisin baskın yaptığı depoda, sahte dezenfektan üretiminde kullanılacağı değerlendiren 900 bin TL değerinde 3 bin litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan İlçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir depoya baskın düzenledi. Depoda yapılan aramada sahte dezenfektan üretiminde kullanılacağı değerlendiren piyasa değeri 900 bin TL olan 3 bin litre etil alkol ele geçirdi. Depodaki K.Y.H. gözaltına alındı.K.Y.H., emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.