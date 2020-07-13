Adana'da 920 bin liralık kaçak etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 920 bin liralık kaçak etil alkol ele geçirildi

Adana polisinin yaptığı operasyonda piyasa değeri 920 bin lira olan 3 bin 75 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Adana polisinin yaptığı operasyonda piyasa değeri 920 bin lira olan 3 bin 75 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri iki ayrı adreste kaçak ürün satıldığı bilgisine ulaştı. Polis eş zamanlı olarak adreslere baskın yaptı. Polis baskında piyasa değeri 920 bin lira olan 3 bin 75 litre kaçak etil alkol, 3 bin 200 içki yapımında kullanılan boş plastik bidon, kapak, karton koli, bin 282 alkol yapımında kullanılan kit, 2 bin 500 etil alkol etiketi, 100 kesafet ölçer, 2 alkol metre, 63 bin 900 kaçak nargile tütünü ele geçirildi.


Olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen 1 kişi gözaltına alındı. 1 kişiyi yakalamak için çalışma başlatıldığı öğrenildi. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 09:55 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 920 bin liralık kaçak etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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