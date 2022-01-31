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Adana'da 940 kilo sahte deterjan ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 940 kilo sahte deterjan ele geçirildi

31.01.2022 09:52

- Adana'da 940 kilo sahte deterjan ele geçirildi Adana'da bir depoya düzenlenen baskında 940 kilo sahte deterjan ele geçirildi.

- Adana'da 940 kilo sahte deterjan ele geçirildi

ADANA - Adana'da bir depoya düzenlenen baskında 940 kilo sahte deterjan ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesindeki M.A.'ya ait depoda sahte deterjan üretildiğini tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler, 26 Ocak'ta belirlenen depoya baskın yaptı. Depodaki aramalarda satışa hazır halde piyasa değeri 300 bin TL olan 940 kilo sahte toz deterjan ile sahte deterjan yapımında kullanılan 16 bin 300 kilogram hammadde ele geçirildi.

Polis ayrıca 500 adet 10 kiloluk boş deterjan paketi, tartı, dolum makinesine de el koydu.

Gözaltına alınan M.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana'da 940 kilo sahte deterjan ele geçirildi
Adana'da 940 kilo sahte deterjan ele geçirildi
Adana'da 940 kilo sahte deterjan ele geçirildi
Adana'da 940 kilo sahte deterjan ele geçirildi

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Adana Emniyet Müdürlüğü, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 940 kilo sahte deterjan ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da 940 kilo sahte deterjan ele geçirildi - Son Dakika
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