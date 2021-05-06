Adana'da 98 firariye operasyon - Son Dakika

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 98 firariye yönelik operasyon düzenlendi. Şafak vakti söz konusu şüphelilere yönelik eş zamanlı baskınlar düzenledi. Yapılan baskınlarda yakalanan kişiler Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

ADANA - Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 98 firariye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi yakalandı.

Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 98 firariye şafak vakti operasyon düzenlendi

Adana 'da 98 firariye operasyon

Dünya'ya düşecek dev roketle ilgili keyifleri kaçıracak harita! İstanbul ve Ankara da risk altında