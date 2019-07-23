Son Dakika Haberleri: Adana'da 99 kaçak göçmen sınır dışı edildi
Son Dakika Güncel Haber

Adana'da 99 kaçak göçmen sınır dışı edildi

1 saat önce

ADANA'da polis, ülkeye kaçak yollarla giren Afganistan uyruklu 99 kaçak göçmeni sınır dışı etti.

Adana'da 99 kaçak göçmen sınır dışı edildi, System.String[]
ADANA'da polis, ülkeye kaçak yollarla giren Afganistan uyruklu 99 kaçak göçmeni sınır dışı etti.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kaçak yollardan giriş yapan Afganistan uyruklu 99 göçmeni yakaladı. Polis, göçmenlere toplam 359 bin TL para cezası kesti. İran üzerinden Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen kaçak göçmenlerin, insan kaçakçılarına kişi başı 5 bin TL verdikleri tespit edildi.
İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.



Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Arkadaşlarımla buluşmaya gidiyorum" diyen genç kızdan 8 gündür haber alınamıyor Trump'tan çok sert Afganistan açıklaması: 10 gün içinde dünyadan silebiliriz Eğlence mekanlarına 250 polisle gece yarısı baskını! Banka komisyonları açık ve anlaşılır olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 11:17:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da 99 kaçak göçmen sınır dışı edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]