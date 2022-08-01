Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik Yüreğir, Sarıçam ve Saimbeyli ilçelerinde operasyon düzenledi.

Kaynak: AA

Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.