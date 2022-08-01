Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

01.08.2022 12:22

Adana'da 995 kök Hint keneviri, 1720 uyuşturucu hap ve 4 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 995 kök Hint keneviri, 1720 uyuşturucu hap ve 4 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik Yüreğir, Sarıçam ve Saimbeyli ilçelerinde operasyon düzenledi.

Ekipler, adreslerde 995 kök Hint keneviri, 1720 uyuşturucu hap ve 4 gram esrar ele geçirdi, 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Kimliği belirlenen diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: AA

Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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