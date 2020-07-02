Adana'da abart egzoz denetim timi kuruldu - Son Dakika

Adana'da abart egzoz denetim timi kuruldu

Adana'da standart dışı, abart egzoz kullanımının çevreye verdiği rahatsızlık nedeniyle vatandaşlardan gelen şikayetlerin artması üzerine, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde sivil denetim ekipleri kuruldu.

Adana'da standart dışı, abart egzoz kullanımının çevreye verdiği rahatsızlık nedeniyle vatandaşlardan gelen şikayetlerin artması üzerine, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde sivil denetim ekipleri kuruldu.

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Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatı doğrultusunda abart egzoz taktırarak vatandaşların huzurunu kaçıran ve gürültü kirliliğine neden olan araçlar üzerinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil denetim ekiplerince, 22-30 Haziran 2020 tarihleri arasında şok denetimler yapıldı. Bu sürede 10 bin 646 araç kontrol edildi, kurallara uymayan toplam 187 sürücüye cezai işlem uygulandı, eksiklikleri görülen 34 araç eksiklikleri giderilinceye kadar trafikten men edildi. Drift atan 4 araç sürücüsünün ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu.

Gürültü kirliliğine yol açacak egzoz kullanan motosiklet ve otomobiller üzerinde denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi. - ADANA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:19 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da abart egzoz denetim timi kuruldu - Son Dakika
YORUMLAR (2)
  • CEYHUN: Çok şükür.... Arkasından kara duman atan araçlar ve motor sikletler çevreye müthiş rahatsız ediyor. Birde yarış motorları bu aracın orjinal sesi diyerek düşük viteste ses çıkararak çevreyi rahatsız ediyorlar bir standart getirilmeli o seviyeden fazla ses çıkaran araç orjinal bile olsa bağlanmalı ve büyük cezalar kesilmeli. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Yahya: Güzel bir haber İnşallah bu gürültü yapan araçlar ve motorların hepsi trafik den men edilir ve en ağır trafik cezalarına çarptırılır Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

Son Dakika

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