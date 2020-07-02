Adana'da abart egzoz denetim timi kuruldu - Son Dakika

CEYHUN:

Çok şükür.... Arkasından kara duman atan araçlar ve motor sikletler çevreye müthiş rahatsız ediyor. Birde yarış motorları bu aracın orjinal sesi diyerek düşük viteste ses çıkararak çevreyi rahatsız ediyorlar bir standart getirilmeli o seviyeden fazla ses çıkaran araç orjinal bile olsa bağlanmalı ve büyük cezalar kesilmeli.