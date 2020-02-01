Adana'da ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına tepki - Son Dakika

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Adana'da ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına tepki
6 saat önce
Adana'da ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:20 Kaynak: AA
Adana'da ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi.
Adana'da sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Adana Sivil İnisiyatif Meclisi (ASİM) üyeleri Siyer Derneği'nde bir araya gelerek ABD'nin sözde barış planına tepki gösterdi.
ASİM Başkanı Mahmut Eraslan, basın açıklamasında, ABD'nin yaptığını "yüzyılın ahlaksızlığı" diye tanımladı.
Kudüs'ün siyonistlere bırakılmasını kabul etmeyeceklerini aktaran Eraslan, "Trump'ın açıkladığı sözlü anlaşma İslam dünyası açısından yok hükmündedir." diye konuştu.
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