Adana'da "Abd Ülke Günü"

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, ABD pazarında Türk demir çelik ürünlerine yönelik antidumping uygulamasıyla başlayan gerilimin Türkiye'nin ABD pamuğuna yönelik ek vergi kararıyla devam ettiğini sorunların tam olarak çözülmediğini ve her iki ülkenin ekonomik anlamda bundan çok daha...

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, ABD pazarında Türk demir çelik ürünlerine yönelik antidumping uygulamasıyla başlayan gerilimin Türkiye'nin ABD pamuğuna yönelik ek vergi kararıyla devam ettiğini sorunların tam olarak çözülmediğini ve her iki ülkenin ekonomik anlamda bundan çok daha büyük işler yapabilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti.



Adana Sanayi Odası (ADASO), TABA Çukurova Şubesi ve ABD Adana Konsolosluğu işbirliğinde iş adamlarına yönelik "ABD Ülke Günü" toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan TABA Çukurova Şube Başkanı Süleyman Baş, ABD ile ilgili iş hacmini daha ileri seviyelere taşımak, bu ülkeyle iş yapmak isteyen Türk firmalarına tanıtım, piyasa araştırması, planlama ve hukuk alanlarında yardımcı olduklarını ifade etti.



Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç da bölgenin ABD açısından stratejik öneme sahip olduğu söyleyerek, "Nitekim ABD'nin ülkemizde sahip olduğu 4 misyon yerleşkesinden biri ilimiz sınırları içerisinde bulunmaktadır. Konsolosluğun yanı sıra İncirlik Üssü ile birlikte Adana yıllardır önemli sayıda Amerikan vatandaşına ev sahipliği yapmakta, yapmaya da devam edecektir. Üzülerek ifade edeyim ki, ülkemiz ve ilimiz ile ABD arasındaki ticaret hacmi istenilen, arzulanan seviyelerde değildir. Uzun yıllara dayanan stratejik işbirliğine rağmen, ekonomik alanda yeterli seviyede başarı sağlanamamıştır. ABD ile Türkiye arasındaki işbirliği ve yatırım imkanlarının geliştirilmesinin her iki ülke için de önemli olduğu inancındayım" diye konuştu.



Kıvanç, Adana ile ABD arasındaki ticaret hacmine bakıldığında yıllara göre küçük ölçüde artışlar olduğunu ancak bunu yeterli bulmadıklarını ifade ederek, "2016 yılında 80 milyon dolar, 2017 yılında 90 milyon dolar, 2018'de ise 94 milyon dolar ihracat ile Adana'nın en fazla ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında, ABD 5.ülke konumundadır. Bu rakamların çok daha yukarılara çıkarılması beklenti ve arzumuzu ifade ederek, yeni ABD'li yatırımcıları ilimizde görmek istiyoruz. ABD ile son dönemde ekonomik, siyasi ve askeri alanda karşı karşıya kaldığımız sorunların hızlı bir şekilde çözülmesini bekliyoruz. ABD pazarında Türk demir çelik ürünlerine yönelik antidumping uygulamasıyla başlayan gerilim, Türkiye'nin ABD pamuğuna yönelik ek vergi kararıyla devam etti. Sorunlar halen tam olarak çözülmüş değil. Halbuki her iki ülke ekonomik anlamda bundan çok daha büyük işler yapabilecek potansiyele sahip" şeklinde konuştu.



ABD Adana Konsolosu Alejandro Baez, ABD ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin 2018'de 20 milyar dolara ulaştığını vurguladı. Baez, ABD'li bin 800'den fazla firmanın Türkiye'de faaliyet gösterdiğine dikkat çekerek, "Sadece Adana'da ABD-Türkiye ikili ticaret hacmi 2017'de 100 milyon dolar seviyesine ulaştı. ABD, güçlü Türkiye ekonomisini destekliyor. İki ülkeden ticaret heyetlerinin karşılıklı ziyaretleri vesilesiyle gelişen ilişkiler, bunun kanıtı. Bugünkü etkinlik de bu girişimin bir parçası. Özel sektör ve devlet şirketlerini kapsayan ekonomik ortaklığımız, karşılıklı ticaret ve yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyor" dedi.



ABD Büyükelçiliği Tarım Müsteşarı Christine Strossman, ABD olarak çeşitli fırsatlar ülkesi olduklarını vurgulayarak, "Çok büyük bir tüketici pazarımız var. Çeşitli iş gücümüz var. En son teknolojiler ve son derece geniş doğal kaynaklarımız var. Şimdi Türkiye'de 2 yıldır bulunmaktayım ve şunu görüyorum Türkiye aynı avantajları paylaşıyor. O yüzden bu da her iki yönde fırsatlar teşkil ediyor. Buradaki Adana'daki takımlarımız aynı zamanda İstanbul, Ankara ve İzmir'deki takımlarımız Türkiye ile Amerikan firmalarına her ölçekte, ikili ticaret ve yatırım fırsatlarını anlamalarına yardımcı olmuşlardır ve bugün bu sürecin bir adım daha olacağını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı. - ADANA

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

A Haber'de Seçim Analisti Olarak Ekrana Çıkan Kebapçı: Kebapçılıktan Gocunmam Analistlik Okulla Olmaz

Facebook Reklamları Artık Vergiye Tabi

Survivor Yarışmacısı Melisa'dan Aşk Tepkisi

Son Dakika! ABD, İran Devrim Muhafızları'nı Terör Örgütü İlan Etti