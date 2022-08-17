Evi kundakladığı iddia edilen kiracıyı komşuları darbedip, bıçakladı

ADANA'da Abdurrahman B.'nin (40) kirada oturduğu evde yangın çıktı. Yangın söndürüldükten sonra eve gelen Abdurrahman B., daireyi kendisinin kundakladığını iddia eden komşularıyla aralarında çıkan kavgada dövülüp, bıçakla yaralandı.

Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi 57039 Sokak'taki 2 katlı binanın alt katında gece saatlerinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, evi saran alevleri kısa sürede söndürdü. Dairede oturan Suriye uyruklu Abdurrahman B.'nin yangın sırasında evde bulunmadığı belirlendi. Söndürme çalışmasının ardından dairede inceleme yapan itfaiye ekibi, yangının kundaklama sonucu çıktığını tespit etti. Havanın aydınlanmasıyla eve gelen Abdurrahman B.'ye mahalleli tepki gösterdi. Ev sahibi Hani Y.'ye aylardır kira ödemediği, tehdit ettiği iddia edilen Abdurrahman B.'nin kundaklama olayını gerçekleştirdiği öne sürüldü. Aynı sokakta oturan ve daha önceden husumet yaşadığı komşularıyla kavga eden Abdurrahman B., evi kundakladığı iddiasıyla darbedilip, bıçaklandı. Hayati tehlikesi bulunmayan Abdurrahman B., ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Darp ve bıçaklama olayına karışan 1 kişi, gözaltına alındı. Ev sahibi Hani Y. de Abdurrahman B.'den şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.