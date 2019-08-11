ADANA'DA ACEMİ KASAPLAR HASTANELERE AKIN ETTİ

Adana'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıklarını keserken kendilerini yaralayan acemi kasaplar, hastanelere akın etti.

Adana'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıklarını keserken kendilerini yaralayan acemi kasaplar, hastanelere akın etti. Kent merkezinde kendini yaralayan çok sayıda kişi hastanelere başvurdu.

Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazının ardından kurbanlıklarını kendisi kesmek için evlerine getiren bazı vatandaşlar, kendilerini yaraladı. Çoğu elinden yaralı vatandaşlar, özel ve devlet hastanelerine akın etti. Bazı acemi kasaplar ise ellerindeki yaraları gizlemeye çalıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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