Son Dakika Haberleri: Adana'da acil çağrı merkezleri tek numarada toplandı
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Adana'da acil çağrı merkezleri tek numarada toplandı

1 saat önce

Adana'da kamu kurumlarınca yürütülen acil çağrı merkezleri tek çatı altında toplandı.

Adana'da acil çağrı merkezleri tek numarada toplandı, System.String[]
Adana'da kamu kurumlarınca yürütülen acil çağrı merkezleri tek çatı altında toplandı.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığının yurt genelinde koordine ettiği ve valilikler bünyesinde hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezleri, 112 Acil, 110 İtfaiye, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma, 177 Orman Yangın İhbar ve 122 Alo AFAD acil çağrı hatları tek bir numara ve tek bir merkez altında birleştirildi. Bu hizmetle gelen ihbarlar hızlı ve koordineli bir şekilde değerlendirilebilmesi amaçlanıyor.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Atakanet Mahallesindeki hizmet binasında 10 Ekim 2018 saat 10.00'da 156 Jandarma İmdat çağrıları, 6 Şubat Çarşamba günü saat 10.00'da 110 İtfaiye çağrıları, 2 Mayıs Perşembe günü saat 10.00'da 112 Acil çağrıları ve 31 Temmuz Çarşamba günü de saat 10.00'da 155 Polis İmdat çağrıları Acil Çağrı Merkezlerinde İçişleri Bakanlığı uzman personeli eşliğinde alınmaya başlandı.

Yıl sonuna kadar diğer paydaş kurumların da söz konusu hizmete dahil edileceği bildirildi. - ADANA
Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:46 Kaynak: İHA
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