Adana'da acil servisteki onlarca hastaya bakmayı reddedip kaçan doktorun görüntüsü gündem oldu - Son Dakika
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Adana'da acil servisteki onlarca hastaya bakmayı reddedip kaçan doktorun görüntüsü gündem oldu

09.07.2022 15:24

Konya'da doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi sonrasında ülke genelindeki sağlık çalışanları 7-8 Temmuz tarihlerinde grev kararı alırken, dün gece saatlerinde Adana Yüreğir Devlet Hastanesi'nde çekilen bir görüntü büyük tartışma yarattı. Sedyedeki hastaya bakmayacağını belirtip servisten kaçan doktorun tavrı, kapıda sıra bekleyen çok sayıda vatandaşın büyük tepkisini çekti.

Türkiye, Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya'nın öldürülmesiyle derinden sarsılırken, Türk Tabipleri Birliği infial yaratan saldırının ardından 7-8 Temmuz tarihlerinde iki günlük grev kararı aldı.

CİNAYET SONRASI ON BİNLERCE SAĞLIK ÇALIŞANI SOKAĞA ÇIKTI

TTB'nin grev kararıyla ülkede görev yapan on binlerce sağlık çalışanı sokağa çıkarak çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve hastanedeki güvenliklerinin sağlanmasıyla sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulması çağrısında bulundu.

GREV KARARI HASTANELERDE SIKINTI YARATTI

Doktorların sokağa çıkarak protesto gösterilerine katılması ise bir kesimin büyük tepkisini çekerken, hastanelerde de sıkıntılı anların yaşanmasına neden oldu.

ACİL SERVİSTEN KAÇARAK UZAKLAŞTI

Adana Yüreğir Devlet Hastanesi'nde çekilen bir video sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Dün gece saatlerinde acil servis kapısında bekleyen onlarca hasta, kendilerine bakmayacağını belirtip servisten kaçan doktorun tavırlarıyla şoke oldu.

MEMUR OLDUĞUNU İFADE EDEN KİŞİ SİCİL VE İSMİNİ TALEP ETTİ

İnternete düşen ve çok sayıda kullanıcının paylaşarak tepki gösterdiği videoda, acil doktorunun kendileriyle ilgilenilmesini talep eden hastalara "Bakmıyorum" diyerek servisi terk ettiği ve memur olduğunu ifade eden bir kişinin doktordan sicil numarasını ve ismini istediği anlar yer aldı.

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Son Dakika Güncel Adana'da acil servisteki onlarca hastaya bakmayı reddedip kaçan doktorun görüntüsü gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da acil servisteki onlarca hastaya bakmayı reddedip kaçan doktorun görüntüsü gündem oldu - Son Dakika
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