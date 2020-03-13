Adana'da adliye personeline koronavirüsten korunma yolları anlatıldı - Son Dakika
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Adana'da adliye personeline koronavirüsten korunma yolları anlatıldı

6 saat önce

Adana Adliyesi çalışanlarına, koronavirüsten korunmak için alınabilecek önleyici tedbirler anlatıldı.

Adana'da adliye personeline koronavirüsten korunma yolları anlatıldı, System.String[]

Adana Adliyesi çalışanlarına, koronavirüsten korunmak için alınabilecek önleyici tedbirler anlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı İş Sağlığı ve Güvenliği Bürosunca Adliye Konferans Salonunda düzenlenen toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, her gün çok sayıda insanın geldiği adliyede hijyen kurallarına dikkat edilmesinin büyük önem taşıdığını kaydetti.

İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Doktor Canan Demir de, virüsten korunmanın en önemli ve en basit yolunun hijyen kurallarına dikkat etmekten geçtiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüsün, solunum yolu enfeksiyonuna yol açan bir virüs olduğuna dikkat çeken Demir, hasta kişilerin öksürme ve hapşırmayla ortaya saçtığı damlacıkların ortamdaki diğer bireylerin ağız, burun ve gözlerine temasıyla bulaştığını kaydetti.

Koronavirüsün belirtileriyle ilgili de bilgi aktaran Demir, virüsten korunmak için el hijyeni başta olmak üzere kalabalık ortamlardan uzak durulması gerektiğini belirtti.

Demir, kapalı alanların sık sık havalandırılması ve bağışıklık sistemini güçlendirecek sağlıklı besinlerin tüketimine özen gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Başsavcı, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:22 Kaynak: AA
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