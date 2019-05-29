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Adana'da AFAD ailesi iftarda buluştu

29 dakika önce

Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli ve aileleri iftarda bir araya geldi.

Adana'da AFAD ailesi iftarda buluştu, System.String[]
Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli ve aileleri iftarda bir araya geldi.
İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen iftar programına personel aileleriyle birlikte katıldı.
Programda konuşan AFAD İl Müdürü Gültekin Genç, birlik ve beraberlik olduğu sürece güçlü olabileceklerini söyledi.
İftar yemeğinin kardeşliği pekiştirdiğini ifade eden Genç, Ramazan'ın paylaşmak olduğunu ifade etti.
Okunan ezanın ardından iftara katılanlar orucunu açtı.
Programa Adana Vali Yardımcısı Mustafa Aydın da katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:07 Kaynak: AA
Genç, Adana, AFAD, Güncel
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