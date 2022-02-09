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ADANA'DA AFAD'DAN GERÇEĞİ ARATMAYAN DEPREM TATBİKATI - Son Dakika

ADANA'DA AFAD'DAN GERÇEĞİ ARATMAYAN DEPREM TATBİKATI

09.02.2022 16:32

AFET ve Acil Durum Adana İl Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, deprem tatbikatı yaptı.

AFET ve Acil Durum Adana İl Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, deprem tatbikatı yaptı. AFAD Eğitim Şube Müdürü Cihan Yüzer, "Tatbikatımızın amacı afet yönetiminden risk yönetimine geçtiğimiz bu günlerde amacımız sıfırıncı dakikaya hazır olmak" dedi.

Adana AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda, doğal felaketlerde olaylara anında müdahale etmek, can ve mal kaybını azaltmak amacıyla Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi ve çeşitli kurumların katılımıyla Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Saat 11.00'de merkez üssü Ceyhan'da 5.9 büyüklüğünde deprem senaryosu kuran ekipler, enkaz altında kalan yaralıları çıkartmak için çalışmalar yaptı. Enkaz altında yaralı olup olmadığını özel cihazlarla inceleyen ekipler, ulaştığı yaralıları ise el birliğiyle enkazdan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Tatbikatta ayrıca binanın asansör boşluğuna düşerek yaralanan bir vatandaş ise mahsur kaldığı yerden halat yardımıyla çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

'AMACIMIZ SIFIRINCI DAKİKAYA HAZIR OLMAK'

AFAD Eğitim Şube Müdürü Cihan Yüzer ise "Senaryoya göre 17 yaralımız 7 hayatını kaybeden vatandaşımız var. Adana AFAD Birlik Müdürlüğü ekiplerimiz Osmaniye, Mersin arama kurtarma ekipleri ve derneklerimizle beraber yaralılarımızı kurtarmayı hedefliyoruz. Tatbikatımızın amacı afet yönetiminden risk yönetimine geçtiğimiz bu günlerde amacımız sıfırıncı dakikaya hazır olmak. Tüm ekiplerimizin hızlı ve etkin müdahale yapabilmesini sağlamak için önceden planlamalarımızı yapıp hazırlıklı olmayı hedefliyoruz. Şu anda burada 3 AFAD ekibimiz 26 çalışma grubumuz 6 STK'mızın katılımıyla toplamda 300 personelimiz sahada" dedi.

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Arama Kurtarma, Adana, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA'DA AFAD'DAN GERÇEĞİ ARATMAYAN DEPREM TATBİKATI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ADANA'DA AFAD'DAN GERÇEĞİ ARATMAYAN DEPREM TATBİKATI - Son Dakika
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