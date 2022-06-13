Adana'da afetin büyüklüğü havadan görüntülendi

Adana'nın Kozan ilçesinde şiddetli sağanak sele neden oldu. Düzağaç Mahallesi'nde sel nedeniyle 3 araç hurdaya döndü, yollar kapandı. Asırlık ceviz ve çınar ağaçları sel sularında sürüklendi. Büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Kozan'da saat 15.30 sularında meteorolojinin yağış uyarısı yaptığı ilçede etkili olan şiddetli sağanak havadan Dağılcak Tabiat Parkı, Düzağaç Mahallesi selde büyük hasar gördü. Düzağaç Mahallesi'nde dev kayalar sel sularında evlere sürüklenerek yolları kapattı. Selin verdiği hasar dron ile görüntülendi. Düzağaç Mahallesi'nde yollar sel nedeniyle çökerken, 3 köprü büyük hasar gördü, Özcan ailesine ait 3 otomobil sel sularına kapılarak hurdaya döndü. Son dakika evlere sığınmayı başaran vatandaşlar ise bir anda selin geldiğini belirterek dakikalarla yarışarak evlerine sığındıklarını ifade etti.

Düzağaç Mahallesi'nde yaşanan afet sonrası sel bölgesine Kozan Kaymakamlığına bağlı sosyal hizmetler, Adana Büyükşehir ekipleri, Adana Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), Kızılay ve Kozan belediyesi şantiye şefliği ekipleri iş makineleri ile gelerek vatandaşın yardımına yetişti. Evde mahsur kalan vatandaşlar iş makineleri ile çıkarılırken 3 araç metrelerce sürüklenip, kayaların arasında kalarak hurdaya döndü.

Düzağaç Mahallesi Muhtarı Hakan Özcan, "Bir saat boyunca çok kuvvetli bir yağış oldu. Belediye hepsi vardı, evi sel aldı dediler evdeki vatandaşları aldık. 3 köprümüz tıkandı. 3 araç sele teslim oldu" dedi.

Kozan Belediyesi Şantiye Şefi Saycan Say ise gecede yağışın etkili olacağı bölgelerde alarm halinde olduklarını belirterek, iş makineleri ile bölgede çalışmaların sürdüğünü, cana zarar gelmemesi ile teselli bulduklarını kaydetti.

Selde hayvanlarının yeminin sel aldığını söyleyen 71 yaşındaki Fatma Yılmaz, eşi ile ilk kez böyle büyük bir afetle karşılaştıklarını ifade ederek, evin bahçesine sel ile gelen kayalar ile büyük korku yaşadıklarını söyledi.

Arabası sele giden Özcan ailesi ise o anları aktarırken dakikalar içinde selin geldiğini eve zor sığındıklarını anlattı. Köy sakinlerinden yaşlı bir amca ise yaşananların ardından gözyaşlarını tutamadı.

Yağışların bölgede etkili olacağı, ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların duyarlı olması istendi. - ADANA