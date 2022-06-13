Adana'da afetin büyüklüğü havadan görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da afetin büyüklüğü havadan görüntülendi

13.06.2022 19:40

Adana'nın Kozan ilçesinde şiddetli sağanak sele neden oldu.

Adana'nın Kozan ilçesinde şiddetli sağanak sele neden oldu. Düzağaç Mahallesi'nde sel nedeniyle 3 araç hurdaya döndü, yollar kapandı. Asırlık ceviz ve çınar ağaçları sel sularında sürüklendi. Büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Kozan'da saat 15.30 sularında meteorolojinin yağış uyarısı yaptığı ilçede etkili olan şiddetli sağanak havadan Dağılcak Tabiat Parkı, Düzağaç Mahallesi selde büyük hasar gördü. Düzağaç Mahallesi'nde dev kayalar sel sularında evlere sürüklenerek yolları kapattı. Selin verdiği hasar dron ile görüntülendi. Düzağaç Mahallesi'nde yollar sel nedeniyle çökerken, 3 köprü büyük hasar gördü, Özcan ailesine ait 3 otomobil sel sularına kapılarak hurdaya döndü. Son dakika evlere sığınmayı başaran vatandaşlar ise bir anda selin geldiğini belirterek dakikalarla yarışarak evlerine sığındıklarını ifade etti.

Düzağaç Mahallesi'nde yaşanan afet sonrası sel bölgesine Kozan Kaymakamlığına bağlı sosyal hizmetler, Adana Büyükşehir ekipleri, Adana Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), Kızılay ve Kozan belediyesi şantiye şefliği ekipleri iş makineleri ile gelerek vatandaşın yardımına yetişti. Evde mahsur kalan vatandaşlar iş makineleri ile çıkarılırken 3 araç metrelerce sürüklenip, kayaların arasında kalarak hurdaya döndü.

Düzağaç Mahallesi Muhtarı Hakan Özcan, "Bir saat boyunca çok kuvvetli bir yağış oldu. Belediye hepsi vardı, evi sel aldı dediler evdeki vatandaşları aldık. 3 köprümüz tıkandı. 3 araç sele teslim oldu" dedi.

Kozan Belediyesi Şantiye Şefi Saycan Say ise gecede yağışın etkili olacağı bölgelerde alarm halinde olduklarını belirterek, iş makineleri ile bölgede çalışmaların sürdüğünü, cana zarar gelmemesi ile teselli bulduklarını kaydetti.

Selde hayvanlarının yeminin sel aldığını söyleyen 71 yaşındaki Fatma Yılmaz, eşi ile ilk kez böyle büyük bir afetle karşılaştıklarını ifade ederek, evin bahçesine sel ile gelen kayalar ile büyük korku yaşadıklarını söyledi.

Arabası sele giden Özcan ailesi ise o anları aktarırken dakikalar içinde selin geldiğini eve zor sığındıklarını anlattı. Köy sakinlerinden yaşlı bir amca ise yaşananların ardından gözyaşlarını tutamadı.

Yağışların bölgede etkili olacağı, ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların duyarlı olması istendi. - ADANA

Adana'da afetin büyüklüğü havadan görüntülendi
Adana'da afetin büyüklüğü havadan görüntülendi
Adana'da afetin büyüklüğü havadan görüntülendi
Adana'da afetin büyüklüğü havadan görüntülendi
Adana'da afetin büyüklüğü havadan görüntülendi
Adana'da afetin büyüklüğü havadan görüntülendi
Adana'da afetin büyüklüğü havadan görüntülendi
Adana'da afetin büyüklüğü havadan görüntülendi
Adana'da afetin büyüklüğü havadan görüntülendi
Adana'da afetin büyüklüğü havadan görüntülendi
Adana'da afetin büyüklüğü havadan görüntülendi
Adana'da afetin büyüklüğü havadan görüntülendi
Adana'da afetin büyüklüğü havadan görüntülendi
Adana'da afetin büyüklüğü havadan görüntülendi
Adana'da afetin büyüklüğü havadan görüntülendi
Adana'da afetin büyüklüğü havadan görüntülendi
Adana'da afetin büyüklüğü havadan görüntülendi
Adana'da afetin büyüklüğü havadan görüntülendi
Adana'da afetin büyüklüğü havadan görüntülendi
Adana'da afetin büyüklüğü havadan görüntülendi
YORUMLAR
500
Adana'da sel; araçlar kullanılamaz hale geldi Adana'da sel; araçlar kullanılamaz hale geldi Çocuklar römork havuzda serinliyor Çocuklar römork havuzda serinliyor
Kaynak: İHA

Tragger, Kozan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da afetin büyüklüğü havadan görüntülendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:33 Fenerbahçe'nin kulübünün transferi Lincoln Henrique İstanbul'da!
19:21 Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlüğe getirdiği Andrea Pirlo'yu duyurma şekli İtalya'da büyük tepki çekti
19:13 Geri sayım başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te günlük 10 milyon metreküp Karadeniz gazı sisteme girecek
18:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon sorununun geride kalacağı tarihi paylaştı
18:38 Bakan Nebati, 650 kişilik gelir uzman yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu
18:18 Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısından erken çıkmıştı! Konuyla ilgili açıklama geldi
18:15 Mars'ın Aonia Terra bölgesinde dev bir çukur tespit edildi! Çukurun altında koca bir şehir büyüklüğünde alan mevcut
17:56 Ankara'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi
17:39 Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin transferini gerçekleştirdi
17:34 Kripto para borsası Binance, çekim işlemlerini askıya aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 19:56:01. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da afetin büyüklüğü havadan görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement