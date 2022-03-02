Adana'da ağabeyini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika
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Adana'da ağabeyini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

02.03.2022 16:37
Adana'da ağabeyini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Adana'da kendisinden ekmek almadığı iddiasıyla ağabeyini av tüfeğiyle öldüren sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Adana'da kendisinden ekmek almadığı iddiasıyla ağabeyini av tüfeğiyle öldüren sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, olaydan 5 yıl sonra yakalanıp tutuklanan Mahmut Demirkapı ve tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasında, fırıncılık yapan sanık Mahmut Demirkapı'nın ekmek ihtiyaçlarını daha önce kendisinden karşılayan ağabeyi Şığletif Demirkapı'nın eşinin bakkaldan ekmek almasına sinirlenerek, ağabeyinin evinin önüne gelip bir el ateş ettiğini belirtti.

Savcı, olayı ailesinden telefonla öğrenen ağabeyi Şığletif Demirkapı'nın eve gelirken önüne çıkarak öldüren sanığın "kasten öldürme, "mala zarar verme" ve "silahla tehdit" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Sanık Mahmut Demirkapı, "Bu olayda ağabeyimin bir suçu yoktur. O tarihte ben uyuşturucu madde kullanıyordum. Onun etkisiyle bu olay gelişmiştir. Ağabeyimle karşılaştıktan sonra o benim elimdeki av tüfeğini almaya çalıştı. Ben de tüfeği geri çekmeye çalıştım. Tüfeğe sahip olduktan sonra ağabeyime kaç el sıktığımı hatırlamıyorum. Öldürme kastı ile sıkmadım. Yaralama amacı ile sıkmıştım." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, sanık Mahmut Demirkapı'ya "kasten öldürme"den ağırlaştırılmış müebbet hapis, "silahla tehdit" suçundan 2 yıl, "mala zarar verme"den de 4 ay hapis cezası verip tutukluluğunun devamını kararlaştırdı.

Olay

Yüreğir ilçesi Camili Mahallesi'nde fırıncılık yapan Mahmut Demirkapı 31 Aralık 2016'da kendisinden ekmek almayan ağabeyi Şığletif Demirkapı'yı av tüfeğiyle öldürdükten sonra kaçmıştı. Mahmut Demirkapı, olaydan 5 yıl sonra Yüreğir ilçesi Aydıncık Mahallesi'nde limon bahçesindeki bir kulübede saklanırken yakalanmıştı.

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Kaynak: AA

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