Adana'da ağabeyini tabancayla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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Adana'da ağabeyini tabancayla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

06.07.2022 13:23
Adana'da ağabeyini tabancayla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı ağabeyini tabancayla öldüren sanığın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı ağabeyini tabancayla öldüren sanığın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanmasına devam edildi.

12. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuklu sanık S.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada sanık avukatı ve tanık M.A. da hazır bulundu.

Mahkemede ilk olarak dinlenen sanık ve maktulün komşusu tanık M.A. olay günü gece geç saatlerde sokakta köpeğini gezdirdiğini söyledi.

Maktulü evinin balkonunda gördüğünü ve kısa süreli sohbet ettiklerini belirten tanık M.A, "Eve geçtikten bir süre sonra S.A. bize geldi. Annesini aramak için benden cep telefonumu istedi, fakat annesiyle ne konuştuğunu duymadım. Bize geldiğinde elinde herhangi bir silah görmedim. Maktul M.A'nın uyuşturucu kullandığını ve kardeşi S.A'yı da uyuşturucu satmaya zorladığını duymuştum. Evim onlara yakın olduğu için iki kardeş bu konu sebebiyle zaman zaman kavga ederdi." ifadesini kullandı.

Sanık S.A. ise önceki celsede yaptığı savunmasını tekrar ettiğini ağabeyi M.A'nın kendisini uyuşturucu kullanmaya ve satmaya zorladığını söyledi.

Ağabeyinin bu konuda kendisine şiddet uyguladığını anlatan S.A, "Olay günü ağabeyimin uyuşturucu satma teklifini reddettiğim için tartıştık. Bana odada bulunan silahı doğrulttu. Aramızdaki arbede de silah bir anda patladı. Ağabeyimi öldürmek kastım yoktu. Tüm bildiklerimi anlattım. Tahliyemi talep ederim." beyanında bulundu.

Cumhuriyet savcısı ise dosyadaki mevcut delil durumu ve isnat edilen suçlamalara ilişkin cezanın üst sınırına dikkat çekilerek adli kontrol şartının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle S.A'nın mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti de sanık S.A'nın tutukluluk halinin devamına ve gelecek celse diğer tanıkların dinlenmesine karar verip duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Geçen yıl 18 Ekim'de, merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde M.A. evinde öldürülmüş halde bulunmuş, olaydan iki gün sonra suçunu itiraf eden maktulün kardeşi S.A. tutuklanmıştı. Sanık S.A. hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açılmıştı.

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Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

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