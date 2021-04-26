Adana'da ağaca çarpan otomobilde sıkışarak yaralanan yaşlı çiftten biri hayatını kaybetti - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde ağaca çarpan otomobilde sıkışarak yaralanan yaşlı çiftten biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kız kardeşinin cenazesine giden Abdullah Dalkır'ın (73) kullandığı 01 CAV 40 plakalı otomobil, Mahyalar yolunun kenarındaki ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü ile eşi Meryem Dalkır (72) araçta sıkıştı.

Durumun bildirilmesiyle kaza yerine CANKUR ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Meryem Dalkır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Abdullah Dalkır Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.