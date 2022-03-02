Ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

02.03.2022 03:28
Ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Adana'da otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Adana'da otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 01 AJL 843 plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'nde refüjdeki ağaca çarptı.

Kazada yaralanan otomobildeki iki kişi, olay yerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkartıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar, hastanelere kaldırıldı.

Ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

YORUMLAR
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Adana'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, araçtaki iki kişi yaralandı Adana'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, araçtaki iki kişi yaralandı KENDİSİNE ÇARPAN OTOMOBİLİN ÜZERİNDEN YOLA SAVRULDUĞU KAZADA ÖLDÜ KENDİSİNE ÇARPAN OTOMOBİLİN ÜZERİNDEN YOLA SAVRULDUĞU KAZADA ÖLDÜ

Adana Yüregir, Otomobil, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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