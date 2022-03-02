Ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Adana'da otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 01 AJL 843 plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'nde refüjdeki ağaca çarptı.
Kazada yaralanan otomobildeki iki kişi, olay yerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkartıldı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar, hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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