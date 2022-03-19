Adana'da ağaca çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da ağaca çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı

19.03.2022 12:03
Adana'da ağaca çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı

Adana'da ağaca çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Adana'da ağaca çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Yüreğir ilçesi Hacı Sabancı Bulvarı'nda İ.S.E'nin kullandığı 01 AGG 337 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kaldırımdaki ağaca çarptı.

Kaza nedeniyle araçta sıkışan sürücüyü Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı CANKUR ekipleri otomobilden çıkardı.

Sürücü ile araçta yaralanan B.E. ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Adana'da sulama kanalına devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı Adana'da sulama kanalına devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı Tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen ağabeyin yargılanması sürdü Tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen ağabeyin yargılanması sürdü

Adana Yüregir, Otomobil, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da ağaca çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
11:48 Arsenal'ın orta saha oyuncusu Thomas Partey, Müslüman oldu!
11:48 Elif Çakal uçurumdan düşüp ölmüştü! Arkadaşları hakkında istenen ceza belli oldu
11:46 Oğlunun sevgilisine tecavüz edip, intiharına neden olan adama hakim de patladı: Karından da mı utanmadın?
11:28 İşgal sonrası ilk canlı yayında bir anda ortadan kaybolunca herkes şaşırdı! Putin, teknik kesinti kurbanı oldu
11:22 Herkes onun peşinde ama Fenerbahçe üç yılı garantiledi! Serbest kalma bedeli ise çok yüksek
11:14 Simgelerin köprüsü: Çanakkale 1915! İşte o simgeler ve anlamları
11:02 Putin şartlarını artırdı, 3 şart 5'e çıktı: Aralarında Kırım ve NATO şartları da var
10:58 Her zaman fit: Irmak Ünal'a sevenlerinden 10 puan
10:47 Galatasaray'ın yıldızı Omar, Norveç milli takımından affını istedi
10:29 Rusya: Ukrayna'daki özel operasyonda ilk kez Kinjal hipersonik füzesi kullanıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 12:09:40. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da ağaca çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement