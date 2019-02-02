Adana'da Ağaçta Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı
1 saat önce
Adana'da çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, birleştirilen kalaslarla kurtarıldı.
Adana
'da çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, birleştirilen kalaslarla kurtarıldı. Merkez Seyhan
ilçesi Tepebağ Mahallesi'nde, bir kedinin çıktığı ağaçtan inemediğini fark edenler durumu Adana Büyükşehir Belediyesine bildirdi.
Olay yerine gelen ancak konumu sebebiyle ağacın bulunduğu yere aracı yaklaştıramayan ve tırmanmak için seyyar merdiveni kullanamayan ekipler, üç kalası birleştirerek ağaca uzattı.
Kalasın üzerinden yürüyerek inen kedi, yaşam alanına bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 08:30 Kaynak: AA
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