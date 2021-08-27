ADANA'DA AĞUSTOS AYININ SON SICAKLARI BUNALTTI - Son Dakika

ADANA'da ağustos ayının son günlerinde termometreler güneş altında 42 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar, ağaç gölgelerinde dinlendi. Bankta uzanan emekli Sait Aslan, "Adana sıcak bir bölge ama alıştık. Sıcağı görmediğimizde hasta oluyoruz" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte en yüksek sıcaklık saat 12.00 ile 15.00 arasında 38 derece ölçüldü. Güneş altındaki termometreler ise 42 dereceyi gösterdi. Öğle saatlerinde yüzde 37 olan nem oranının, gece saatlerinde yüzde 96'ya yükseleceği bildirildi. Hissedilen sıcaklığın 41 dereceyi aştığı kent merkezinde dışarı çıkmak zorunda olan veya evde durmak istemeyen vatandaşlar, dinlenme parklarındaki ağaç gölgelerinde vakit geçirdi.

'HER YERDE KÜRESEL ISINMA VAR'

Atatürk Parkı'ndaki banklarda emekli arkadaşlarıyla sohbet eden Mehmet Abdullah Öztürk (76) sıcak havaların insanı yaktığını söyledi. Gün boyu parkta dinlendiğini, akşam saatlerinde ise eve gittiğini dile getiren Öztürk, "Gençliğimde ağustos ayının son zamanları bu kadar sıcak olmuyordu. Küresel ısınma dünyanın her yerinde var. Mevsimler kayıyor. Her yerde sel oluyor, afet oluyor, yangın oluyor. Bakınız, bir yerde sel bir yerde yangın var. Dünyanın sonu geliyor" dedi.

'SICAĞI GÖRMEDİĞİMİZDE HASTA OLUYORUZ'

Emekli Sait Aslan (62) da bazen oturduğu bazen de uzandığı banklarda her gün vakit geçirdiğini ve bölgeye 'Gariban yaylası' ismini verdiklerini kaydetti. Aslan, "Yaşlıların gidecek yeri yok, buraya geliyoruz. Adana sıcak bir bölge ama alıştık. Sıcağı görmediğimizde hasta oluyoruz, sıcağı gördüğümüzde kendimize geliyoruz. Bu sıcak sanki bizi iyileştiriyor" diye konuştu.