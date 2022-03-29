Adana'da Ahmet Davutoğlu'na tepki: "Sen devlet hainisin" - Son Dakika
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Adana'da Ahmet Davutoğlu'na tepki: "Sen devlet hainisin"

29.03.2022 09:52

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Adana'daki esnaf ziyaretinde gergin anlar yaşandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Adana'daki esnaf ziyaretinde gergin anlar yaşandı. Davutoğlu'na bir esnaf "Sen devlet hainisin", başka bir vatandaş da "Davanızı satmayacaksınız" diye bağırdı.

Bir dizi programa katılmak üzere Adana'ya gelen Davutoğlu, partisinin Adana İl Başkanlığınca merkez Çukurova ilçesi Tellidere Mahallesi'nde düzenlenen açık hava mitingine katıldı. Davutoğlu, partililere seslendikten sonra esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaf ziyareti sırasında bazı vatandaşlar, Davutoğlu'na tepki gösterdi. Bir vatandaş, Davutoğlu'na, "Sen devlet hainisin" diyerek tepki gösterdi. Başka bir vatandaş ise "Davanızı satmayacaksınız" diye bağırdı.

Tepkiler, kısa süreli gerginliğe neden oldu.

(İHA)

Adana'da Ahmet Davutoğlu'na tepki: Sen devlet hainisin
Adana'da Ahmet Davutoğlu'na tepki: Sen devlet hainisin
Adana'da Ahmet Davutoğlu'na tepki: Sen devlet hainisin

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Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Esnaf, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adana'da Ahmet Davutoğlu'na tepki: 'Sen devlet hainisin' - Son Dakika


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