Adana'da aile boyu tefecilik yapan şebekeye 12 tutuklama - Son Dakika

Adana'da aile boyu tefecilik yapan şebekeye 12 tutuklama

ADANA merkezli 4 ilde 'tefecilik' ve 'yağma' suçlarına karışan ve 'Elmastaş' grubu olarak bilinen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 12'si, tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'tefecilik' ve 'yağma' suçlarına karıştığı iddia edilen 24 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, soruşturma kapsamında 'Elmastaş' grubu olarak bilinen şebekeyi teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmada şebekenin, 177 kişiye faizle para verdiği, 14 milyon lira haksız kazanç sağladığı ve tehdit işlerini kadınlara yaptırdığı tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için polis, Adana merkezli Mersin, Çanakkale ve İstanbul'da 7 Temmuz'da şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda 9'u kadın, 23 kişi gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLENLER

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 4,5 milyon TL tutarında 43 senet, 4 ödeme makbuzu, 15 bin 60 lira para, 312 tabanca mermisi, 1 pompalı tüfek, 5 pos cihazı, 25 banka kartı, başka iş yerlerine ait 8 kaşe ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin banka hesaplarına bloke konulduğu, hesaplardaki para miktarı tespit çalışması başlatıldığı öğrenildi. Şüphelilerin aynı aileden oldukları belirlendi.

TEFECİLER BİRBİRLERİYLE EVLENMİŞ

Tefecilik yaptığı belirlenen ailenin, çocuklarıyla evlenen kadın ve erkeklerin de tefeci oldukları tespit edildi. Şüphelilerden Esma E.'nin çalışmamasına rağmen 4 aylık hesap hareketinin 1 milyon 400 bin TL olduğu, yapılan incelemede 'tefecilik' ile yüksek faize para verip, tehdit ve zorla para aldığı saptandı. Ayrıca şüphelilerden Mevlüt D.?nin 2 yıllık hesap hareketinin 4 milyon TL olduğu belirlendi. Şüphelilerin, emniyetteki sorgularında suçlamaları kabul etmedikleri öne sürülürken, şebekenin mağdurlarının da yüksek faizle para aldıklarını, ancak sadece faizi ödeyebildiklerini, ödeme yapamayınca da darbediklerini söyledikleri iddia edildi.

Emniyette sorguları tamamlanan 23 şüpheliden 2'si serbest bırakıldı. Sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan 21 şüpheliden 12'si tutuklandı. 6 şüpheliye ev hapsi tedbiri uygulandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.