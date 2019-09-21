Son Dakika Haberleri: Adana'da aile hekimleri güz sempozyumu
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Adana'da aile hekimleri güz sempozyumu

1 saat önce

Adana'da Aile Hekimleri Güz SempozyumuAdana'da Aile Hekimleri Derneği (ADANAHED) tarafından, Çukurova Aile Hekimliği Güz Akademisi toplantısı düzenlendi.

Adana'da aile hekimleri güz sempozyumu, System.String[]

Adana'da Aile Hekimleri Güz Sempozyumu

Adana'da Aile Hekimleri Derneği (ADANAHED) tarafından, Çukurova Aile Hekimliği Güz Akademisi toplantısı düzenlendi.

Hilton Oteli'nde gerçekleşen toplantıda aile hekimlerinin çalışmalarına yönelik çözüm odaklı, kaliteli, hasta hekim ilişkisi konularında ki bilgileri tazelendi. Sempozyumda Prof. Dr. Mehmet Kanadaşı, Doç. Dr. Süleyman Özdemir, Prof. Dr. Okan Bakıner, Prof. Dr. Mehmet Adam, Prof. Dr. Adem Aydın, Doç. Dr. Emre Bozkırlı ve Dr. Ahmet Yönder branşları konusunda çeşitli bilgiler aktardı. ADANAHED Başkanı ve Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2'nci Başkanı Dr. Yakup Şahin, sempozyumun çalışan aile hekimlerinin bilgilerini güncelleme adına yapıldığını belirtti. Dr. Şahin, aile hekimliği uygulamalarının daha iyiye ulaşması ve sahada görev yapan aile hekimleri için gerek ADANAHED olarak bölgede, gerekse AHEF olarak tüm yurtta eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini söyledi.

Çukurova, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 05:13 Kaynak: DHA
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