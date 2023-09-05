Adana'da Aile İçi Cinayet: Ölü Sayısı 4'e Çıktı - Son Dakika

Adana'da Aile İçi Cinayet: Ölü Sayısı 4'e Çıktı

Adana\'da Aile İçi Cinayet: Ölü Sayısı 4\'e Çıktı
Son Güncelleme: 05.09.2023 11:47

Adana'da yaşanan aile içi cinayet olayında, Burak Yalçınkaya'nın ağabeyi, yeğeni ve yeğeni Elif'i öldürdükten sonra intihar etmesiyle ölü sayısı 4'e yükseldi. Olayın detayları ve yaşananlar haberimizde.

ADANA'da Burak Yalçınkaya'nın (29), ağabeyi Hüseyin Yalçınkaya (37) ve yeğeni Yağmur'u (6) tabancayla öldürüp intihar ettiği olayda, ölü sayısı 4'e çıktı. Burak Yalçınkaya'nın başından vurduğu yeğeni Elif (9) de kurtarılamadı.

Olay, 29 Ağustos'ta saat 18.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Burak Yalçınkaya, annesi Hacer Yalçınkaya (62) ile aile yemeği için evlerine gelen ağabeyi Hüseyin, yengesi Esra (34) ve yeğenleri Elif ile Yağmur Yalçınkaya'ya, çıkan tartışmada, tabancayla ateş açtı. Şüpheli, daha sonra aynı tabancayı başına dayayıp, ateşledi.

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hüseyin Yalçınkaya'nın olay yerinde öldüğü belirlendi, diğer yaralılar ise hastanelere kaldırıldı. Yağmur Yalçınkaya, 30 Ağustos akşamı, Burak Yalçınkaya ise 31 Ağustos gecesi tedavi gördükleri hastanede öldü.

Başından vurulan ve hastanede tedavisi süren Elif Yalçınkaya da tüm müdahalelere rağmen bugün, sabaha karşı hayatını kaybetti. Otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirilen Yalçınkaya'nın cenazesinin, işlemlerin ardından Buruk Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. Elif'in ölümüyle olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e çıktı. Yaralı Hacer ve Esra Yalçınkaya'nın ise hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Kaynak: DHA

Hüseyin Yalçınkaya, İntihar, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Aile İçi Cinayet: Ölü Sayısı 4'e Çıktı - Son Dakika


Son Dakika
12:00 Milli Eğitim Bakanı Tekin: Çocukların derse girmeden önce cep telefonları toplanacak
11:59 Borsa liginde ağustos ayının şampiyonu Galatasaray oldu
11:58 La Liga'dan talibi var! Real Madrid, Arda Güler için kararını verdi
11:57 Kısmetse Olur'da Burak, kamera karşısında Şeyda'ya şiddet uyguladı
11:38 Cübbeli Ahmet Hoca'ya canlı yayında yüzüğünün ve bastonunun fiyatı soruldu
11:35 İYİ Partili vekilin seçim yenilgisiyle ilgili sözlerine, CHP'li Özgür Özel'den sert tepki
11:24 Ünlü oyuncu Mustafa Uzunyılmaz, yolda yürürken kalp krizi geçirdi
11:24 Fenerbahçe ve Beşiktaş haberini okuyan spikerin gafı Sivasspor camiasını ayağa kaldırdı: Nefretle kınıyoruz
11:23 İşçileri taşıyan midibüs dere yatağına uçtu: 23 yaralı
11:23 Güne yükselişle başlayan dolar 26,80'den işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2023 12:20:05. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da Aile İçi Cinayet: Ölü Sayısı 4'e Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement