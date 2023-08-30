Adana'da Aile İçi Tartışma Kanlı Bitti: 2 Ölü - Son Dakika

Adana'da Aile İçi Tartışma Kanlı Bitti: 2 Ölü

Adana\'da Aile İçi Tartışma Kanlı Bitti: 2 Ölü
Son Güncelleme: 30.08.2023 16:51

Adana'da Burak Yalçınkaya'nın ağabeyi Hüseyin Yalçınkaya ve kızı Yağmur'u tabancayla vurarak öldürdü. Diğer yaralıların tedavisi devam ediyor.

ADANA'da Burak Yalçınkaya'nın (29) yemeğe davet ettikleri ağabeyi Hüseyin Yalçınkaya ve onun aile bireylerini tabancayla vurduğu olayda, ölü sayısı 2'ye çıktı. Hüseyin Yalçınkaya'nın ardından kızı Yağmur (6) da kurtarılamadı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Burak Yalçınkaya, annesi Hacer Yalçınkaya ile aile yemeği için evlerine gelen ağabeyi Hüseyin, yengesi Esra ve yeğenleri Elif (9) ile Yağmur Yalçınkaya'ya çıkan tartışmada tabancayla ateş açtı. Şüpheli, daha sonra aynı tabancayı başına dayayıp, ateşledi. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hüseyin Yalçınkaya hayatını kaybetti, yaralı diğer aile fertleri de çeşitli hastanelere kaldırıldı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat olup, yoğun bakıma alınan Yağmur Yalçınkaya da kurtarılamadı. Burak Yalçınkaya ile diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği, hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Hüseyin Yalçınkaya, Adana Yüregir, Adana, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Aile İçi Tartışma Kanlı Bitti: 2 Ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da Aile İçi Tartışma Kanlı Bitti: 2 Ölü - Son Dakika
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