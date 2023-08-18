Adana'da aile içinde çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Adana'da aile içinde çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı

Son Güncelleme: 18.08.2023 10:11

Adana'nın Belediye Evleri Mahallesi'nde bir evden silah sesleri gelmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Eve giren ekipler, 4 kişiyi silahla yaralanmış halde buldu. Yaralılardan Mustafa A. hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın aile içi tartışma sonucu yaşandığı belirtiliyor. Polis, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Adana'da aile içinde çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Belediye Evleri Mahallesi'nde bir evden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, 4 kişiyi silahla yaralanmış halde buldu. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar O.A. (42), P.A. (63), Z.A. (21) ve Mustafa A. (21), hastaneye kaldırıldı.

Mustafa A. Çukurova Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın aile içi tartışma sonucu yaşandığı öne sürüldü.

Polis, olayla ilgili incelemeyi sürdürüyor. - ADANA

Kaynak: İHA

Belediye evleri mahallesi, Adana, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da aile içinde çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da aile içinde çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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