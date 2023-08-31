Adana'da Aile Katliamı Sonrası Şüpheli İntihar Etti - Son Dakika

Adana'da Aile Katliamı Sonrası Şüpheli İntihar Etti

Adana\'da Aile Katliamı Sonrası Şüpheli İntihar Etti
Son Güncelleme: 31.08.2023 06:34

Adana'da ailesinden 5 kişiyi silahla vurduktan sonra intihar girişiminde bulunan şüpheli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından cenaze otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Adana'da önceki gün ailesinden 5 kişiyi silahla vurduktan sonra intihar girişiminde bulunan şüpheli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde önceki gün aile arasındaki yemek sırasında tabancayla ağabeyi ve yeğenini öldüren, annesi, yengesi ve diğer yeğenini de yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunan Burak Yalçınkaya, tedavi gördüğü hastanede öldü.

Yalçınkaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kışla Mahallesi'nde, önceki gün aile arasında yenilen yemek sırasında Burak Yalçınkaya, henüz belirlenemeyen nedenle ağabeyi H.Y, annesi H.Y, yengesi E.Y. ve yeğenleri E.Y. ile Y.Y'yi tabancayla yaralamıştı.

Şüpheli daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunmuştu.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan saldırganın ağabeyi H.Y. ve yeğeni Y.Y. müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

Adli Tıp Kurumu, İntihar, Otopsi, Adana, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Aile Katliamı Sonrası Şüpheli İntihar Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da Aile Katliamı Sonrası Şüpheli İntihar Etti - Son Dakika
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