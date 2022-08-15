Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'nde meydana geldi. Malahafjı ailesi, alışveriş dönüşü otomobillerini evlerinin yakınındaki araziye park etti. Otomobilin arka koltuğunda uyuya kalan oğulları Badr Aldın'ı araçta unutan anne- baba, bir süre çocuklarının evde olmadığını fark etti. Badr Aldın'ı otomobilde unuttuklarını anlayan anne- baba, aracın başına geldiğinde acı manzara ile karşılaştı. Oğullarının otomobilde hareketsiz yattığını gören Malahafjı çifti, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Hava sıcaklığının yaklaşık 35 derecede seyrettiği saatlerde uzun süre otomobilde havasız kalan Badr Aldın'ın, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından küçük Badr Aldın'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu 'nun morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Otomobilde unutulan 3 yaşındaki Suriyeli Badr, yaşamını yitirdi - Son Dakika

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