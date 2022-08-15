Otomobilde unutulan 3 yaşındaki Suriyeli Badr, yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobilde unutulan 3 yaşındaki Suriyeli Badr, yaşamını yitirdi

15.08.2022 22:24
Otomobilde unutulan 3 yaşındaki Suriyeli Badr, yaşamını yitirdi

ADANA'da, ailesi tarafından otomobilde unutulan Suriye uyruklu 3 yaşındaki Badr Aldın Malahafjı, havasızlıktan hayatını kaybetti.

ADANA'da, ailesi tarafından otomobilde unutulan Suriye uyruklu 3 yaşındaki Badr Aldın Malahafjı, havasızlıktan hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'nde meydana geldi. Malahafjı ailesi, alışveriş dönüşü otomobillerini evlerinin yakınındaki araziye park etti. Otomobilin arka koltuğunda uyuya kalan oğulları Badr Aldın'ı araçta unutan anne- baba, bir süre çocuklarının evde olmadığını fark etti. Badr Aldın'ı otomobilde unuttuklarını anlayan anne- baba, aracın başına geldiğinde acı manzara ile karşılaştı. Oğullarının otomobilde hareketsiz yattığını gören Malahafjı çifti, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Hava sıcaklığının yaklaşık 35 derecede seyrettiği saatlerde uzun süre otomobilde havasız kalan Badr Aldın'ın, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından küçük Badr Aldın'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

İsimleri öğrenilemeyen anne- baba polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


YORUMLAR
500
Adana'da araçta unutulan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Adana'da araçta unutulan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Adana'da arabada unutulan bebek öldü Adana'da arabada unutulan bebek öldü
Kaynak: DHA

alışveriş, Seyhan, Suriye, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobilde unutulan 3 yaşındaki Suriyeli Badr, yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:13 Türkiye'den ayrılıp ABD'ye yerleşen oyuncu Erdem Baş, aldığı lüks aracı takipçileriyle paylaştı
21:32 Başakşehir-Konyaspor maçı golsüz beraberlikle bitti!
21:06 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı İran'ı yenerek şampiyon oldu
20:57 Stajyer doktorlara 1500 TL maaş yatırılması ortalığı karıştırdı, Bakan Koca'dan cevap geldi: Gerekli irade tecelli edecek
20:42 İstanbul'da denge bozuldu! Maç adeta golle başladı
20:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, vatandaşın merakla beklediği açıklama: Konutları yapmaya başlıyoruz
20:17 Galatasaray, 25 yaşındaki Jesse Sekidika'nın sözleşmesini feshetti
20:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 21 yıllık icraatını türkücü İbrahim Tatlıses'in sözleriyle anlattı
19:31 Futbolcu Totti'nin 20 yıllık evliliği bitiyor! İhanet iddiaları gündemde
19:31 Batman'da kavunun içinden çıkan böcek, görüntüsüyle hayrete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 22:24:43. #1.13#
SON DAKİKA: Otomobilde unutulan 3 yaşındaki Suriyeli Badr, yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement