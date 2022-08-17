Bir gündür haber alınamayan Furkan Sürer'in, bugün akşam saatlerinde üniversite bahçesinde cansız bedeni bulundu. Polislerin yaptığı incelemede, Furkan Sürer'in tabanca ile başına ateş ettiği öğrenildi. Cesedin hemen yanında tabanca da bulundu.

Kaynak: İHA

Sarıçam, Adana, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yürek yakan ölüm! Ailesine 'ölüme gidiyorum' diyen gencin cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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