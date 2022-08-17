Yürek yakan ölüm! Ailesine "ölüme gidiyorum" diyen gencin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Yürek yakan ölüm! Ailesine "ölüme gidiyorum" diyen gencin cansız bedeni bulundu

17.08.2022 18:59

Adana'nın Sarıçam ilçesinde yaşanan olayda ailesine "ölüme gidiyorum" diyerek evinden çıkan gencin cansız bedeni, bir gün sonra üniversite bahçesinde bulundu. Polislerin yaptığı inceleme sonucu, gencin tabanca ile başına ateş ettiği ortaya çıktı.

Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne ait bahçede meydana gelen olayda Furkan Sürer, 1 gün önce evden ayrılırken ailesine "ölüme gidiyorum" dedi.

Ailesine 'ölüme gidiyorum' deyip evden çıkan gencin cansız bedeni, üniversite bahçesinde bulundu

BİR GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bir gündür haber alınamayan Furkan Sürer'in, bugün akşam saatlerinde üniversite bahçesinde cansız bedeni bulundu. Polislerin yaptığı incelemede, Furkan Sürer'in tabanca ile başına ateş ettiği öğrenildi. Cesedin hemen yanında tabanca da bulundu.

Ailesine 'ölüme gidiyorum' deyip evden çıkan gencin cansız bedeni, üniversite bahçesinde bulundu

YAKINLARINA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Furkan Sürer'in ölüm haberini alınca bölgeye gelen yakınları, yere oturup ölen akrabasının cansız bedenini izleyerek gözyaşına boğuldu. Polisin incelemelerinin ardından Furkan'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Ailesine 'ölüme gidiyorum' dedi, üniversite bahçesinde cansız bedeni bulundu Ailesine 'ölüme gidiyorum' dedi, üniversite bahçesinde cansız bedeni bulundu Adana'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu Adana'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu
Kaynak: İHA

Sarıçam, Adana, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yürek yakan ölüm! Ailesine 'ölüme gidiyorum' diyen gencin cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yürek yakan ölüm! Ailesine "ölüme gidiyorum" diyen gencin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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