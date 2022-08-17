Olay, Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne ait bahçede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Furkan Sürer, 1 gün önce evden ayrılırken ailesine "ölüme gidiyorum" dedi. Bir gündür haber alınamayan Furkan Sürer'in, bugün akşam saatlerinde üniversite bahçesinde cansız bedeni bulundu. Polislerin yaptığı incelemede, Furkan Sürer'in tabanca ile başına ateş ettiği öğrenildi. Cesedin hemen yanında tabanca da bulundu. Furkan Sürer'in ölüm haberini alınca bölgeye gelen yakınları, yere oturup ölen akrabasının cansız bedenini izleyerek gözyaşına boğuldu. Polisin incelemelerinin ardından Furkan'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Sarıçam, Adana, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ailesine 'ölüme gidiyorum' dedi, üniversite bahçesinde cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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