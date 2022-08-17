Ailesine "ölüme gidiyorum" dedi, üniversite bahçesinde cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Ailesine "ölüme gidiyorum" dedi, üniversite bahçesinde cansız bedeni bulundu

17.08.2022 19:33

Adana'da ailesine "ölüme gidiyorum" diyerek evinden çıkan bir kişinin üniversite bahçesinde cansız bedeni bulundu.

Adana'da ailesine "ölüme gidiyorum" diyerek evinden çıkan bir kişinin üniversite bahçesinde cansız bedeni bulundu.

Olay, Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne ait bahçede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Furkan Sürer, 1 gün önce evden ayrılırken ailesine "ölüme gidiyorum" dedi. Bir gündür haber alınamayan Furkan Sürer'in, bugün akşam saatlerinde üniversite bahçesinde cansız bedeni bulundu. Polislerin yaptığı incelemede, Furkan Sürer'in tabanca ile başına ateş ettiği öğrenildi. Cesedin hemen yanında tabanca da bulundu. Furkan Sürer'in ölüm haberini alınca bölgeye gelen yakınları, yere oturup ölen akrabasının cansız bedenini izleyerek gözyaşına boğuldu. Polisin incelemelerinin ardından Furkan'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)

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Kaynak: İHA

Sarıçam, Adana, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ailesine 'ölüme gidiyorum' dedi, üniversite bahçesinde cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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