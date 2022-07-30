Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kadın aranıyor

Adana'da ailesinin 5 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu alzaymır hastası kadını arama çalışmaları devam ediyor.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet eden alzaymır hastası Rahime Atay (54), tedavisi için 25 Temmuz'da kızı Eda Atay (27) tarafından götürüldüğü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde kayboldu.

Rahime Atay'a ulaşamayan ailesi durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine polis ekipleri, 2 çocuk annesi kayıp kadını bulmak için kent genelinde araştırma başlattı.

AFAD Müdürlüğü ekipleri de bu kapsamda üniversite yerleşkesindeki çalılık ve ağaçlık alanda arama yaptı.

Ekiplerin arama çalışmalarının yanı sıra aile bireyleri de parklar, duraklar ve toplu taşıma araçlarına Rahime Atay'ın fotoğraflarının yer aldığı kayıp ilanları yapıştırdı.

"Ailece perişan bir haldeyiz"

Kayıp kadının kızı Eda Atay, gittikleri hastanede annesini bir banka oturttuğunu, kendisinin de işlemler için yanından kısa süreliğine ayrıldığını söyledi.

Döndüğünde ise annesini yerinde bulamadığını belirten Atay, her yere baktığını ama alzaymır hastası annesine ulaşamadığını dile getirdi.

Hastanenin güvenlik kamerası görüntülerinden annesinin üniversite kampüsünde dolaşırken görüldüğünü anlatan Atay, şunları kaydetti:

"Annem, şu an nerede olduğunu bilmiyoruz. Toplu taşıma araçlarının kameralarına bakıyoruz ancak bindiğine dair bir görüntü yok. Biz artık onun can güvenliğinden şüphelenmeye başladık. Çok kötü durumdayız. Alzaymır hastası ve ilaçlarını 5 gündür kullanamıyor. Ne halde olduğunu bilmiyoruz. O yüzden gören veya duyan varsa lütfen polis ekiplerine bildirsinler. Ailece perişan bir haldeyiz."