Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet eden alzaymır hastası Rahime Atay (54), 25 Temmuz'da tedavisi için kızıyla gittiği hastanenin bahçesinde kaybolmuş, ailenin polise yaptığı başvuru üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA

Çukurova Üniversitesi, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da kayıp olarak aranan alzaymır hastası kadın ölü bulundu - Son Dakika

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