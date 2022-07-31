Adana'da kayıp olarak aranan alzaymır hastası kadın ölü bulundu - Son Dakika
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Adana'da kayıp olarak aranan alzaymır hastası kadın ölü bulundu

31.07.2022 15:58
Adana'da kayıp olarak aranan alzaymır hastası kadın ölü bulundu

Adana'da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı alzaymır hastası kadının cesedine ulaşıldı.

Adana'da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı alzaymır hastası kadının cesedine ulaşıldı.

Kızı Eda Atay tarafından 25 Temmuz'da tedaviye götürüldüğü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi bahçesinde kaybolan Rahime Atay'ı (54) arama çalışmaları devam etti.

Polis ve AFAD ekipleri, üniversite yerleşkesinin çevresindeki ormanlık alanda yaptığı incelemede Atay'ın cesedini buldu.

Kadının cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet eden alzaymır hastası Rahime Atay (54), 25 Temmuz'da tedavisi için kızıyla gittiği hastanenin bahçesinde kaybolmuş, ailenin polise yaptığı başvuru üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

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HASTANEDE KAYBOLAN ALZHEİMER HASTASI KADININ ORMANDA CESEDİ BULUNDU HASTANEDE KAYBOLAN ALZHEİMER HASTASI KADININ ORMANDA CESEDİ BULUNDU Kayıp kadının cesedi bulundu Kayıp kadının cesedi bulundu
Kaynak: AA

Çukurova Üniversitesi, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da kayıp olarak aranan alzaymır hastası kadın ölü bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da kayıp olarak aranan alzaymır hastası kadın ölü bulundu - Son Dakika
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