Adana'da ailesinin zorla nişanladığı iddia edilen kız çocuğu polise sığındı - Son Dakika

Adana'da, ailesinin zorla nişanladığı öne sürülen 15 yaşındaki kız çocuğu polise sığındı.
İddiaya göre, merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde yaşayan 15 yaşındaki R.B, ailesinin kendisini zorla nişanlaması üzerine evden kaçtı.
R.B, tanımadığı bir ailenin evine sığınarak durumu polise bildirmelerini istedi.
Evdekilerin konuyu bildirmesi üzerine polis ekipleri adrese giderek kız çocuğunu koruma altına aldı.
R.B'nin aile bireyleri de ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Kız çocuğunun ise sevgi evine yerleştirildiği belirtildi.
Kaynak: AA
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