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Adana'da ailesiyle birlikte yaşadığı evde susturucuyla başından vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

Adana'da ailesiyle birlikte yaşadığı evde susturucuyla başından vurulmuş halde bulundu

18.10.2021 10:45

Adana'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda, ailesiyle birlikte yaşayan Muzaffer Aktağlı, odasına giren kimliği belirsiz kişiler tarafından susturucuyla öldürüldü.

Adana'da gece saatlerinde şüpheli bir ölüm yaşandı. Ailesiyle birlikte yaşayan32 yaşındakiMuzaffer Aktağlı isimli vatandaş, sabah saatlerinde başından vurulmuş halde bulundu. Olay yerinde herhangi bir silah bulunmazken, aile de silah sesi duymadığını ifade etti.

KANLAR İÇERİSİNDE BULUNDU

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesi 37027 sokakta iddiaya göre, ailesiyle birlikte yaşayan Muzaffer Aktağlı'yı (32) sabah kanlar içinde gören ailesi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Aktağlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

AİLE ÜYELERİ SES DUYMADI

Olay yerindeki incelemenin ardından Aktağlı'nın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Öte yandan, aile üyelerinin gece herhangi bir silah sesi duymadıklarını söylediği ve olay yerinde silahın bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Korkunç olay! Ailesiyle birlikte yaşadığı evde susturucuyla başından vurulmuş halde bulundu
Korkunç olay! Ailesiyle birlikte yaşadığı evde susturucuyla başından vurulmuş halde bulundu
Korkunç olay! Ailesiyle birlikte yaşadığı evde susturucuyla başından vurulmuş halde bulundu
Korkunç olay! Ailesiyle birlikte yaşadığı evde susturucuyla başından vurulmuş halde bulundu
Korkunç olay! Ailesiyle birlikte yaşadığı evde susturucuyla başından vurulmuş halde bulundu
Korkunç olay! Ailesiyle birlikte yaşadığı evde susturucuyla başından vurulmuş halde bulundu
Adana'da ailesiyle birlikte yaşadığı evde susturucuyla başından vurulmuş halde bulundu

Silah, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da ailesiyle birlikte yaşadığı evde susturucuyla başından vurulmuş halde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da ailesiyle birlikte yaşadığı evde susturucuyla başından vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
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