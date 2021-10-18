Adana'da ailesiyle birlikte yaşadığı evde susturucuyla başından vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

Adana'da gece saatlerinde şüpheli bir ölüm yaşandı. Ailesiyle birlikte yaşayan32 yaşındakiMuzaffer Aktağlı isimli vatandaş, sabah saatlerinde başından vurulmuş halde bulundu. Olay yerinde herhangi bir silah bulunmazken, aile de silah sesi duymadığını ifade etti.

KANLAR İÇERİSİNDE BULUNDU

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesi 37027 sokakta iddiaya göre, ailesiyle birlikte yaşayan Muzaffer Aktağlı'yı (32) sabah kanlar içinde gören ailesi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Aktağlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

AİLE ÜYELERİ SES DUYMADI

Olay yerindeki incelemenin ardından Aktağlı'nın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Öte yandan, aile üyelerinin gece herhangi bir silah sesi duymadıklarını söylediği ve olay yerinde silahın bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.